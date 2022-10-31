Пермский край на втором месте в России по социальной газификации

Фото: permkrai.ru

В Пермском крае продолжается реализация федеральной программы социальной газификации, объявленная президентом России Владимиром Путиным. На сегодня с жителями региона заключено почти 34 тысячи договоров. В их числе и те, кто проживает в с. Тихановка Кунгурского района, где завершилось строительство распределительных сетей протяженностью более двух километров. Благодаря этому появилась техническая возможность подключить к природному газу более 50 домовладений.

– Газификация позволяет существенно повысить комфорт проживания в территориях Прикамья, – неоднократно говорил губернатор Дмитрий Махонин.

Так, было решено строить газопроводы до фасада дома, чтобы хозяева не ломали голову, как им завести газ в дом, а просто устанавливали оборудование и начинали им пользоваться.

– Реальный результат программы – чтобы газ появился на конфорке и в котле, – подчеркивал Дмитрий Махонин.

Фото: permkrai.ru

По информации АО «Газпром газораспределение Пермь», с жителями Тихановки заключили 42 договора на догазификацию, 11 домов уже готовы к приему газа.

– Уже заключено более 80% договоров от потенциально возможных подключений, – сказал генеральный директор АО «Газпром газораспределение Пермь» Сергей Черезов. – Эта территория – одна из ярких и показательных примеров по исполнению президентской программы, а также совместной и слаженной работы, начиная с правительства и газовой компании до жителей.

В краевом министерстве ЖКХ и благоустройства отмечают, что по количеству исполненных заявок в рамках социальной газификации Пермский край занимает второе место в России, уступив лидерство лишь Московской области.

– Мы набрали хороший темп, – отметил заместитель председателя краевого правительства Андрей Кокорев, – будем придерживаться его и дальше, чтобы сохранить лидирующие позиции по газификации региона.

По данным ведомства, с жителями Пермского края заключено свыше 33,8 тыс. договоров. При этом свыше 3,5 тыс. прикамцев уже подключили свои дома к газу, а собственники 18 тыс. домовладений – получили эту возможность.

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