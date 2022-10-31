150 плиток шоколада ручной работы отправятся к бойцам из Перми в зону СВО

Пермячка сделала для мобилизованных солдат 150 плиток шоколада. Фото: скриншот видео из паблика "Лысьва сегодня"/ВКонтакте

Неравнодушные жительницы Перми решили поддержать земляков, которые сражаются в зоне СВО. Они приготовили и упаковали им 150 плиток шоколада ручной работы. Об этом сообщает паблик «Лысьва сегодня» «ВКонтакте».

- Идея пришла с Великой Отечественной войны, когда пермские кондитерские фабрики поддерживали наших летчиков, наших разведчиков, в общем, солдат, бойцов шоколадом по специальной рецептуре, - рассказала идейный вдохновитель сбора пермячка Ирина. – Шоколад бодрит, придает активности, дает мозгу энергию. Я занимаюсь шоколадом ручной работы и решила сделать сбор в поддержку наших солдат. Мне хочется по-матерински поддержать мобилизованных земляков, потому что я сама мама.

Женщина организовала добровольческий сбор среди друзей и знакомых. На собранные деньги сделала 150 плиток шоколада. Упаковывать их помогали подруги. В шесть рук они заботливо завернули плитки, к каждой добавили рисунок, нарисованный собственными детьми.

- Мы обязательно напишем для наших солдат ободряющие пожелания в надежде, что они вернутся живыми и здоровыми в свои семьи, - добавила подруга Ирины по имени Кристина. - Мы всех очень ждем домой.

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