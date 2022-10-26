«Открытие Авто»: производство лития становится привлекательной инвестиционной идеей для автоконцернов

Фото: пресс-служба РМК.

Котировки лития продемонстрировали существенный рост в 2021 г. и с тех пор находятся на рекордных значениях, слабо реагируя на ужесточение мировой денежно-кредитной политики и геополитические факторы. В частности, стоимость 1 тонны карбоната лития в Китае составляет $69 700, в США - $75 350. Основным фактором роста остаётся увеличение продаж электромобилей в мире.

На сегодня все крупные международные автоконгломераты подтвердили свои планы прекратить выпуск автомобилей с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) и перейти к электромобилям. Это не означает, что автомобили с ДВС перестанут выпускать, и, даже более того, они еще долго будут составлять доминирующую позицию в структуре продаж машин в мире. В целом прогнозируется, что к 2030 г. мировой парк электромобилей составит около 100 млн единиц, но все равно это будет всего лишь 7% от общемирового автопарка.

По данным Международного Энергетического Агентства, доля электромобилей в общем объеме продаж авто вырастет с 9% в 2021г. до 13% в 2022г. Итоги первого полугодия 2022г. подтверждают оптимистичные прогнозы: за этот период продажи электромобилей составили 4,16 млн единиц (+57% г/г) по сравнению с 6,6 млн за весь 2021 г.

На заре своего появления цена электрокаров во многом складывалась из стоимости батареи. С развитием технологий производство аккумуляторов заметно подешевело, при этом потребность в литии не только сохранилась, но и увеличилась во много раз. Получается, что цена современных заряжаемых машин содержит минимум надбавок за сложность технологий. В теле стоимости осталась цена компонентов, без которых не обойтись. При этом спрос на литий закономерно увеличил прибавку к средней стоимости производства - более чем на 1000 долларов к прайсу машины, по оценкам экспертов отрасли.

«Ситуация с литием в принципе показывает на реальном примере экономическую закономерность между спросом и предложением. Возникшая из-за строгих сроков «зеленых» потребность в заряжаемых автомобилях застала индустрию врасплох: она оказалась не готова к существующему спросу. На ее развитие нужны деньги из добавленной стоимости ресурсов. Так литий становится новой нефтью с регуляторными возможностями для автомобильной промышленности», - отметили в пресс-службе «Открытие Авто».