В Сбере рассказали о секретах банковских карт

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Секреты вашей банковской карты

Сегодня сложно найти человека без банковской карты. Благодаря возможностям безналичного мира мы начинаем забывать, как выглядят наличные. Проезд при оплате картой стал дешевле, в магазинах за покупку картой начисляются бонусы или кэшбэк, карта не порвет карман и, даже если потеряется, её всегда легко восстановить. В материале мы попробовали подробно рассказать, какие преимущества скрывают карты, кроме бонусов и платежей.

Превращаем дебетовую карту в зарплатную

Жители регионов имеют возможность самостоятельного перевода своих дебетовых банковских карт в статус «зарплатная». Например, имея банковскую карту Сбера, при помощи мобильного приложения банка, можно стать клиентом-участником зарплатного проекта. Для самостоятельного переоформления статуса и функционала карты клиенту достаточно зайти в приложение СберБанк Онлайн → выбрать действующую дебетовую карту Сбера→ «Настройки» → «Сделать карту зарплатной» → сформировать заявление и передать его в бухгалтерию по месту работы. После первого зачисления зарплаты на банковскую карту банк подтвердит новый статус карты через СМС-уведомления. Таким образом, обычная карта станет зарплатной, а это значит, что клиенту станут доступны все выгодные предложения банка.

Расчётный листок без бухгалтерии

Для тех, кто уже сделал свою карточку зарплатной, Сбер предоставил возможность получения расчётных листков в электронном виде. Полноценно сервис стал доступен клиентам со второго июля. Работник может в любой момент посмотреть расчётный листок в личном кабинете зарплатного клиента в мобильном приложении СберБанк Онлайнв разделе «Поступления». Работодатель избавлен от необходимости распечатывать данные на бумаге и организовывать их передачу сотрудникам. Процедура максимально упрощена: данные загружаются работодателем пакетно через интерфейс СберБизнес. После этого сотрудникам приходят push-уведомления. Новая услуга бесплатна и для компаний, и для сотрудников.

Без кредита до зарплаты

Для тех сотрудников, которые получают зарплату на карту Сбербанка также можно получить «деньги до зарплаты». Такой сервис реализован с помощью краткосрочного займа. Чтобы им воспользоваться, достаточно подать заявку в мобильном приложении СберБанк Онлайн: банк рассмотрит её за пару минут и сразу же перечислит деньги на карту. Многие жители Прикамья уже воспользовались предложением, это очень удобно, особенно если сумма нужна незначительная. Получить до зарплаты можно от 1000 до 30 000 рублей. К примеру, если клиент берёт 10 000 рублей, то вернуть через месяц нужно будет не более 10 170 рублей.

Такой сервис расположен в разделе «Мои привилегии» в профиле клиента приложения СберБанк Онлайн, а также в разделе кредитования на главном экране.