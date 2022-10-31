С 1 января в Перми малышам будут выдавать молочную продукцию промышленного производства

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Минздрав Пермского края сообщил, что с нового года в Перми малышам будут выдавать кефир и творог, не изготовленные прямо в помещении молочных кухонь, а промышленного производства.

Как объяснили в минздраве, причина – изменения в требованиях санитарного законодательства к производству молочной продукции для детей раннего возраста. На молочных кухнях кефир и творожок раскладывают вручную, в негерметичную стеклянную тару, которая используется неоднократно.

- Поэтому с 1 января 2023 года детям в возрасте от 8 месяцев до 2 лет будут выдавать сертифицированную порционную продукцию предприятий молочной промышленности, - сообщили в ведомстве. - Продукция будет выдаваться на существующих раздаточных пунктах, количество их останется прежним. Обеспечение детей кефиром и творогом будет осуществляться ежедневно, семь дней в неделю, включая выходные и праздничные дни.

Изменение в детском питании коснулись только малышей из Перми. Потому что в других территориях края детям давно выдают готовые адаптированные молочные смеси и молочные каши.

- Я не специалист, и не могу сказать, сколько будет стоить выстраивание нового производства и получение всех разрешительных документов от Роспотребнадзора, - прокомментировала ситуацию на своей странице ВКонтакте многодетная мама Ирина Ермакова, председатель общественной организации по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства «НАСМНОГО». - Но меня радует, что кефир и творожок продолжат выдавать, не заменят на каши и смеси. На самом деле это достаточно рабочий технический вопрос, важное в котором - качество и свежесть продукции. И, кстати, такой подход может уравнять в правах мам в муниципалитетах, если ввести возможность выбора. На мой взгляд - несправедливо, когда кто-то получает каши, кто-то получает кефир. Я за вариативность.