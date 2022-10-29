Более 7500 га леса посадили волонтеры Волго-Вятского банка Сбербанка с начала года в регионах Приволжья

Фото: Сбер

2 года назад Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк* запустил масштабную программу лесовосстановления – проект «Лес, живи!» – это комплексная программа по посадке деревьев, целью которой является лесовосстановление, проведение компенсационных посадок деревьев совместно с клиентами – юридическими лицами, проведение мероприятий по уходу за насаждениями и вовлечение в экомероприятия как можно большего количества людей из разных социальных групп – представителей бизнеса, власти, школьников, студентов, пенсионеров. Сбер активно участвует во всероссийских экологических акциях «Сад памяти», «Посади лес», «Сохраним лес» и многих других. С начала года в ходе проведенных мероприятий высажено более 2,2 млн деревьев на площади более 7500 га. Осенние посадки деревьев продолжаются, как и в 2021 году, в планах до конца 2022 года высадить не менее 9000 га в регионах присутствия Волго-Вятского банка.

Сбер не впервые присоединяется к инициативе «Сохраним лес» – одной из крупнейших экологических инициатив России, которая стартовала в 2019 году и реализуется в рамках национального проекта «Экология». За три года к ней присоединилось 2,5 млн. участников, которые высадили 150 млн. деревьев. Осенью этого года волонтерами Сбера проведены акции «Сохраним лес» во всех регионах Волго-Вятского банка.

В 2021 году на сэкономленные от потребления бумаги средства Сбер запустил собственную Программу компенсации углеродного следа и до конца 2023 года совместно с экологическим движением «ЭКА» планируется высадить более 1 млн. деревьев на территории нашей страны. В 2022 году в регионах Волго-Вятского банка высажено 95 тыс. деревьев.

Пётр Колтыпин, Вице-Президент, Председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Ежегодно леса исчезают на значительной территории России в результате хозяйственной деятельности и пожаров. Проблема сокращения лесов усугубляется еще тем, что площадь лесных пожаров только в регионах присутствия Волго-Вятского банка Сбербанка за последние 2 года увеличилась вдвое (2021 – 8000 га, 2022 – 15000 га). А после пожара естественное восстановление лиственного леса возможно только через 30-40 лет, хвойного – 150-200 лет. Поэтому то, что делают команды волонтёров в каждом субъекте, реальный эффект будет иметь через десятилетия и важно, чтобы мы выстроили системную работу в каждом регионе уже сейчас. Сотрудники Сбера активно вовлеклись в инициативу по восстановлению лесов, многие приезжают с семьями. Подобные акции – это не только полезный труд на свежем воздухе, но и возможность побыть с командой, семьей и единомышленниками в неформальной и душевной обстановке».

В Сбере запущена масштабная ESG-программа для вовлечения клиентов и сотрудников в экологическую и социальную повестку – «Сберегаем то, что любим. Вместе» Это и программа волонтерских мероприятий, и ESG-обучения, и социальный онлайн-сервис, который поддерживает и объединяет людей. Платформа обращена к тем, кому нужна помощь, и к тем, кто хочет помочь: на ней собраны продукты, рекомендации и инструменты для решения актуальных для каждого задач в области здоровья, заботы о себе, финансов и безопасности, благотворительности, саморазвития, трудоустройства и конечно, экологии. Один из основных разделов платформы - «Забота о природе», здесь можно найти полезные статьи по различным экологическим вопросам, контент для развития полезных привычек, а также информацию о зелёных инициативах, в которых можно принять участие по всей стране.