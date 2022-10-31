В ноябре в трех районах Перми ожидаются масштабные отключения воды

Фото: Алина Черная

Отключения воды в Перми запланированы на 1, 2, 7 и 8 ноября. Об этом сообщает ресурсоснабжающая организация «Новогор-Прикамье». Так, 1, 2 и 7 ноября ненадолго останутся без живительной влаги жители 34 домов из Дзержинского и Орджоникидзевского районов.

Уточним, 1 ноября с 9 до 19 часов из-за планового ремонта на Вильямса, 25 не будет воды по следующим адресам: Барнаульская, 10, 20, 7, 9, 9а; Вильямса, 1, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 2а, 2б, 3а, 3б, 5, 7, 9; Карбышева, 47б; Писарева, 10аа.

2 ноября с 9 до 19 отключат воду на Луговского, 134, 136, 3; Репина, 74а, 76.

7 ноября с 9 утра ровно на сутки отключат водоснабжение на Академика Вавилова, 11, 9; Малкова, 10, 14, 16, 8.

Самые масштабные отключения ожидаются в Кировском районе – на Кировоградской, 2 будут проводить планово-ремонтные работы. Поэтому во вторник, 8 ноября, с 10 до 13 часов без холодной воды останутся жители домов по следующим адресам:

- ул. 4-й Пятилетки, 2, 2а, 6;

- ул. Ардатовская, 2, 14, 32, 36, 38, 40;

- ул. 2-я Ардатовская, 45;

- Бетонный переулок, 2, 3, 5;

- ул. Богдана Хмельницкого, 1, 2а, 3, 7, 9, 11, 11/2, 12, 13, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 39, 42, 52а, 54, 56, 57, 58, 58б, 80, 82а;

- ул. Дубовская, 11, 12, 12а;

- ул. Ильменская, 5;

- ул. Ласьвинская, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 56, 56а, 56б, 58, 60, 60а, 62, 62а, 64, 64а, 66, 68а, 68б, 70, 70а, 72, 72а, 74, 74а, 76, 76а, 80, 88, 98, 98д, 98к, 102, 106, 110;

- ул. Лужская, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16;

- ул. Миргородская, 1, 17, 42;

- ул. Новоржевская, 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 46;

- ул. Онежская, 5, 6, 7, 8, 13;

- ул. 2-я Онежская, 1

- ул. Охотников, 1а, 3, 8, 12, 12а, 17, 19, 22, 25, 26, 27, 27а, 28, 31, 32, 34;

- ул. Очаковская, 1;

- ул. Петрозаводская, 8, 10;

- ул. Победы, 20, 20а, 25, 27, 29, 31, 31а, 33, 35, 37, 39, 41, 46;

- ул. Полтавская, 1, 3а, 7, 8, 10, 11, 2, 33;

- ул. 2-я Полтавская, 3;

- ул. Рощинская, 1, 4, 6, 8;

- ул. Саянская, 3, 5, 7, 9;

- ул. Сивашская, 1, 6, 7, 9, 14, 14а, 15;

- ул. Хвойная, 3, 3а, 10, 12, 14;

- ул. Химградская, 1, 3, 9, 11, 19, 21, 37, 39, 41, 43, 45, 45а, 47, 47а, 49, 49а, 51;

- ул. Чебоксарская, 1, 3, 10, 12, 16, 27, 29, 31, 31а;

- ул. 2-я Чебоксарская, 3;

- ул. 3-я Чебоксарская, 1;

- ул. Черноярская, 3;

- ул. Чугуевская, 1;

- ул. Щигровская, 4, 4а, 6, 10, 13, 18а;

- ул. Ядринская, 18;

- ул. Яранская, 2, 4, 8, 10, 11.

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