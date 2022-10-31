В арбитражный суд Прикамья поступил иск о банкротстве хладокомбината «Созвездие»

АО «Пермский хладокомбинат «Созвездие» просят признать банкротом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В арбитражный суд Прикамья поступило заявление о признание АО «Пермский хладокомбинат «Созвездие» банкротом. Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», заявление было подано 26 октября, но к производству пока не принято.

Заявление в суд подала кредитор акционерного общества Е. Селюкова. Сумма требований не уточняется.

Уточним, производственная площадка хладокомбината «Созвездие» входит в состав ОАО «Милком» холдинга «Комос Групп». В 2018 году власти Пермского края и «Милком» заключили специнвестконтракт о строительстве на базе хладокомбината фабрики по выпуску мороженого. С 28 июля нынешнего года АО находится на стадии ликвидации.

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