Синоптики Пермского края рассказали о погоде на первую неделю ноября

В течение недели дождь будет сменять снег и наоборот. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Синоптики Пермского края рассказали о погоде в начале ноября. Предстоящая неделя по прогнозам, опубликованным в паблике «Метеоролог.и.я» ВКонтакте ожидается теплее нормы на 1-2°С. Осадков ожидается много: 100-150%, а по югу местами до 200% от нормы.

В понедельник в крае будет идти мокрый снег, днем в южных и центральных районах – дождь. Максимальная температура воздуха составит 0...+5°С. Так что снег в Перми растает.

Во вторник из-за смещения циклона на север, к нам придет тепло: осадки будут небольшие и умеренные, а ночью и утром снова будут туманы. Днем воздух прогреется до +5°.

В среду край зальет дождями – так даст о себе знать циклон, что движется к нам с юга. Ночью и днем ожидается -1…+4°С.

В четверг в регион начнет поступать более холодный воздух с востока и северо-востока, поэтому столбик термометра начнет опускаться: -3…+2°С. Ожидается умеренный мокрый снегопад.

В пятницу погода сильно не изменится: ночью похолодает до -3…-8°С, днем также -3…+2°С. Местами пройдут небольшие осадки.

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