Фото: Яндекс Пробки.
Сервис «Яндекс Пробки» в Перми к 07:45 31 октября 2022 года информирует о наиболее загруженных участках дорог в Мотовилихе на ул. Мостовой от ул. Московской до ул. Фокинской.
Плотное движение транспорта в этот час наблюдается:
- на развязке Колхозной площади в сторону ул. Революции
- ш. Космонавтов при повороте на ул. Малкова
- при круговом движении на ш. Космонавтов в районе ТЦ «Кольцо»
- на Стахановском кольце от ул. Стахановской к ул. Мира
- на перекрестке Комсомольского пр. и ул. Чкалова
- на ул. Леонова от съезда с Западного обхода до ул. Промышленной
- при круговом движении кольца в Сосновом бору
Общественный транспорт города движется по расписанию.
Затруднений движения на Красавинском, Коммунальном и Чусовском мостах, плотине КамГЭС нет.
Общую ситуацию на дорогах Перми «Яндекс Пробки» оценивает в 2 балла.
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