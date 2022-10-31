Фото: Яндекс Пробки.

Сервис «Яндекс Пробки» в Перми к 07:45 31 октября 2022 года информирует о наиболее загруженных участках дорог в Мотовилихе на ул. Мостовой от ул. Московской до ул. Фокинской.

Плотное движение транспорта в этот час наблюдается:

- на развязке Колхозной площади в сторону ул. Революции

- ш. Космонавтов при повороте на ул. Малкова

- при круговом движении на ш. Космонавтов в районе ТЦ «Кольцо»

- на Стахановском кольце от ул. Стахановской к ул. Мира

- на перекрестке Комсомольского пр. и ул. Чкалова

- на ул. Леонова от съезда с Западного обхода до ул. Промышленной

- при круговом движении кольца в Сосновом бору

Общественный транспорт города движется по расписанию.

Затруднений движения на Красавинском, Коммунальном и Чусовском мостах, плотине КамГЭС нет.

Общую ситуацию на дорогах Перми «Яндекс Пробки» оценивает в 2 балла.

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