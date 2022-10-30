Пермский ХК «Молот» подписал контракты с братьями-близнецами Вячеславом и Владиславом Ушениными

Фото: группа ВК Хоккейный клуб «Молот».

Пермский хоккейный клуб «Молот» сообщил о подписании контракта с братьями-близнецами Вячеславом и Владиславом Ушениными. Родились нападающие в Перми, в детском возрасте прошли школу магнитогорского «Металлурга» и вернулись родной город.

В составе «Октана» братья Ушенины стали чемпионами МХЛ-Б, а затем дебютировали в рамках ВХЛ в составе «Молота-Прикамье».

В интервью «Комсомолке» 19-летние спортсмены рассказывали тогда, что в команде их мало кто различал, даже тренеры. Просто называли их «Брат» или смотрели по номерам.

Близнецы пошутили даже, что активно пользовались своим сходством в школе, когда сдавали контрольные друг за друга.

Всего в рамках КХЛ на счету Вячеслава Ушенина 435 матчей 174 (52+122) очка за результативность, а на счету Владислава Ушенина 432 матча и 176 (91+85) очков по системе «гол+пас».

«Хорошее пополнение», «Пора подниматься наверх», «Верим в братьев», «С возвращением! Ждем хорошей игры!», - комментируют эту новость болельщики.

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