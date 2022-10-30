Пермячка, написавшая письмо Шойгу, получила диплом военной летчицы

В Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков имени А.К.Серова прошла торжественная церемония выпуска молодых офицеров. Фото: Минобороны РФ.

Минобороны сообщило о том, что Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков имени А.К.Серова прошла торжественная церемония выпуска молодых офицеров.

- Особенностью мероприятия стало то, что училище впервые выпустило девушек-летчиков, поступивших в 2017 году, - сообщили в Минобороны.

История с недобором одного балла у одной из девушек, твердо решивших стать военной летчицей, наделала тогда много шума.

Напомним, набор девушек на эту специальность был объявлен в России впервые. Поступать решили 214 абитуриенток из разных уголков страны. После первого отбора их осталось 118.

В Краснодаре вчерашние школьницы сдавали экзамены, работали с психологами, проходили медкомиссию и другие непростые испытания приемной комиссии. В итоге в вуз было зачислено 15 девушек, а пермячке Анне Щ. не хватило для зачисления одного балла.

И девушка написала письмо Министру обороны с просьбой о зачислении в училище, в котором она рассказала о своем большом желании посвятить себя военной службе и профессии военного летчика. Сергей Шойгу посчитал, что мечта целеустремленной пермячки вполне может стать реальностью, и подписал приказ о ее зачислении.

А сейчас пермячка получила диплом об окончании вуза, а вместе с ней и еще 400 летчиков оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и морской авиации. Из них диплом с отличием и золотой медалью получили 11 человек, диплом с отличием 55 человек.

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