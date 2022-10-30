Синоптики рассказали, когда в Перми закончится снегопад

К утру понедельника величина снежного покрова в Перми может составить 5 – 7 сантиметров. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Холодный циклон с Кольского полуострова принес в Пермский край продолжительный снегопад, который начался утром в воскресенье и с небольшими перерывами будет продолжаться почти сутки.

- Осадки в виде мокрого снега будут продолжаться до утра понедельника, 31 октября, - рассказал «Комсомольской правде» кандидат географических наук, доцент кафедры картографии и геоинформатики Пермского государственного национального исследовательского университета Андрей Шихов. – В итоге за это время величина снежного покрова в Перми может составить 5 – 7 сантиметров.

В понедельник утром после небольшого потепления осадки в виде снега перейдут в дождь. Небольшие дожди будут идти и в первый день новой рабочей недели.

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