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НовостиОбщество30 октября 2022 9:50

Фотограф «Комсомольской правды» стал призером фотоконкурса «Мой Пермский край»

Конкурс провело Пермское краевое отделение Русского географического общества
Алена ОВЧИННИКОВА
Свою фотоработу Николай Оберемченко назвал «Ветер древности».

Свою фотоработу Николай Оберемченко назвал «Ветер древности».

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фотокорреспондент «Комсомольской правды» Николай Оберемченко стал призером I фотоконкурса «Мой Пермский край». Конкурс провело Пермское краевое отделение Русского географического общества. Главная цель: привлечь внимание к вопросам природного и историко-культурного наследия Пермского края, а также к вопросам воспитания патриотизма и бережного отношения к окружающей среде через искусство фотографии.

Свою конкурсную работу Николай снял в Чердыни, в августе этого года, когда ездил в пресс-тур. На его конкурсном снимке изображена Церковь Ильи Пророка, что находится в Троицком городище города Чердынь. Свою работу Николай назвал «Ветер древности».

Жюри в номинации «История в снимках» присудило Николаю Оберемченко третье место.

Мы поздравляем Николая с заслуженной бронзой!

Мы поздравляем Николая с заслуженной бронзой!

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Мы поздравляем своего коллегу с заслуженной бронзой!

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