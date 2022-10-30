Фотограф «Комсомольской правды» стал призером фотоконкурса «Мой Пермский край»

Свою фотоработу Николай Оберемченко назвал «Ветер древности». Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фотокорреспондент «Комсомольской правды» Николай Оберемченко стал призером I фотоконкурса «Мой Пермский край». Конкурс провело Пермское краевое отделение Русского географического общества. Главная цель: привлечь внимание к вопросам природного и историко-культурного наследия Пермского края, а также к вопросам воспитания патриотизма и бережного отношения к окружающей среде через искусство фотографии.

Свою конкурсную работу Николай снял в Чердыни, в августе этого года, когда ездил в пресс-тур. На его конкурсном снимке изображена Церковь Ильи Пророка, что находится в Троицком городище города Чердынь. Свою работу Николай назвал «Ветер древности».

Жюри в номинации «История в снимках» присудило Николаю Оберемченко третье место.

Мы поздравляем Николая с заслуженной бронзой! Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Мы поздравляем своего коллегу с заслуженной бронзой!

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru