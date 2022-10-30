В 2022 году краевой Роспотребнадзор оштрафовал детские сады на 1,9 миллиона рублей

В ходе проверок были выявлены нарушения.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Краевой Роспотребнадзор сообщил об итогах надзора за дошкольными учреждениями в 2022 году.
- За 9 месяцев 2022 года Управлением было проведено 150 мероприятий по контролю и 30 профилактических визитов, - сообщили в пресс-службе ведомства. – Внимание уделялось санитарному содержанию территорий, помещений, естественному и искусственному освещению, работе систем вентиляции, водоснабжению, канализации, организации учебно-воспитательного процесса, физического воспитания, медицинского обслуживания детей и организации питания.
В итоге в ходе проверок были выявлены нарушения. В отношении должностных и юридических лиц вынесено 175 постановлений о наложении штрафов на сумму более 1 900,0 тысяч рублей.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Под контролем краевого Управления Роспотребнадзора находится 1174 объектов дошкольного образования, которые посещают более 140 тысяч детей.
Сотрудники Управления контролируют условия воспитания, обучения, питания, развития и оздоровления детей.
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