В Пермском крае столкнулись три авто, есть пострадавший

Фото с места ДТП: группа ВК Поисково - спасательная служба КМО(16+).

Вечером 29 октября в Пермском крае произошло массовое ДТП, в результате которого пострадал человек.

- Сообщение об аварии поступило оперативному дежурному в 19.52, - сообщили на своей официальной странице ВК кунгурские спасатели. – Авария произошла на 88 км трассы Пермь – Екатеринбург. Здесь столкнулись три автомобиля: УАЗ, Mitsubishi Lancer и Volkswagen Polo.

На место выехали спасатели. Вместе с пожарными они провели стабилизацию и противопожарную безопасность автомобилей.

Выяснилось, что в результате ДТП пострадал 42-летний мужчина. По факту аварии проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства столкновения.

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