В Перми идут поиски беглого попугая Ричи

Ричи сбежал в субботу около 15.00. Фото: семейный архив.

Почти сутки в Перми хозяева беглого попугайчика Риччи ведут его поиски. Птичка потерялась в субботу, 29 октября, днем. За это время владельцы попугая разместили объявление в соцсетях, а еще размножили на цветном принтере листовку и расклеили на подъездах в микрорайоне Садовый.

- Потерялся попугай по кличке Ричи, убедительная просьба: если кто-то его нашел, или он залетел к кому-нибудь в окно, позвоните по номеру телефона: 89223037746 или 89223862578. Большая просьба помочь нам найти его, - написано в объявлении.

- Я на секундочку открыла дверь балкона, чтобы убрать туда вещи, и Ричи мгновенно вылетел на улицу, - рассказала «Комсомольской правде» 12-летняя хозяйка попугая. – Кинулись искать – не нашли. Мы очень переживаем и просим жителей Садового помочь нам найти его. Переживаем не мы одни: дома у нас живет еще попугай: самочка Дуся, она сейчас ждет птенцов и тоже горюет.

В субботу вечером жители Садового оставили отклик под постом, что видели беглую птичку на пешеходном перекрестке. Они пытались поймать попугая, но не смогли, Ричи улетел в кусты.

Телефоны хозяев Ричи: 89223037746 или 89223862578.