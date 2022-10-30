Весь день в воскресенье в Пермском крае будет идти мокрый снег

К утру понедельника толщина снежного покрова в Перми может составить 5-7 мм. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Практически все воскресенье в Пермском крае будут идти осадки в виде мокрого снега. Предупредили об этом в ГИС-Центре ПГНИУ.

- Причиной осадков станет смещение ныряющего циклона с Кольского полуострова на Волго-Вятский район, - сообщает телеграмм-канал «Опасные природные явления Пермского края». - В основном они будут выпадать в виде мокрого снега, который утром может перейти в дождь.

В результате к утру понедельника на юго-западе региона может выпасть до 18-20 мм снега, на юге - 10-15 мм. В Перми толщина снежного покрова в начале короткой рабочей недели может составить 5-7 мм.

В южных территориях края ожидается налипание мокрого снега на провода и деревья.

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