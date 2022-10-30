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НовостиОбщество30 октября 2022 5:56

Пермяки смогут принять участие во Всероссийском экодиктанте

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте диктанта и ответить на 25 вопросов
Алена ОВЧИННИКОВА
Написать экодиктант можно в онлайн-режиме и на очных площадках.

Написать экодиктант можно в онлайн-режиме и на очных площадках.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 11 по 27 ноября в России пройдет четвертый Всероссийский экологический диктант. Проводится этот проект при поддержке Правительства Российской Федерации. Его главная цель – это повышение уровня экологической культуры населения и развитие волонтерства в экологической сфере.

Принять участие в экодиктанте смогут и пермяки, в городской администрации рассказали о его проведении и правилах участия. Ссылка на проект есть на сайте управления по экологии и природопользованию администрации Перми.

- Написать экодиктант можно в онлайн-режиме и на очных площадках. Для этого нужно перейти на сайт проекта и нажать кнопку «Зарегистрироваться для участия». Тест состоит из 25 вопросов. На выполнение заданий дается 45 минут, - добавили в мэрии.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В 2021 году в экодиктанте приняли участие более 3,4 миллиона человек из 85 субъектов Российской Федерации и 105 зарубежных стран. Экологический диктант писали на более чем 4 тысячах офлайн-площадках и в режиме онлайн.

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