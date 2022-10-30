Из-за перекрытий на шоссе Космонавтов в движении автобусов появились изменения

Маршруты автобусов №3, 4, 19, 30, 36, 55 и 59 будут курсировать по дублирующим полосам в оба направления. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Из-за перекрытия перекрестка шоссе Космонавтов - Столбовая, в движение общественного транспорта были внесены изменения.

- Маршруты автобусов №3, 4, 19, 30, 36, 55 и 59 будут курсировать по дублирующим полосам в оба направления, - сообщает телеграмм-канал «Пермский транспорт». – А на остановке «шоссе Космонавтов» в сторону города возможности останавливаться нет.

Напомним, накануне мы сообщали, что с 4 ноября в Перми будет временно закрыт участок для движения транспорта на улице Уинской, а также на два года ограничат движение транспорта на улице Локомотивной.

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