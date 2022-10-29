Фото: Администрация Перми.
Во время своего рабочего выезда в Индустриальный район глава Перми Алексей Дёмкин анонсировал строительство фонтана на площади у ДК им. Гагарина.
Как отметил глава города, это место является визитной карточкой района и должно соответствовать своему статусу.
В 2023 году планируется приступить к реконструкции той части площади, где сейчас находится автопарковка и подход ко дворцу им. Гагарина.
Центральной точкой этой территории должен стать амфитеатр с фонтаном, который в зимнее время можно будет использовать как каток.
Выполнение работ запланировано на 2023-2024 годы. Реконструкцию площади у ДК им. Гагарина качестве подарка к 300-летию Перми будет проводить ООО «ЛУКОЙЛ – Пермнефтеоргсинтез».
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