Фото: Администрация Перми.

Во время своего рабочего выезда в Индустриальный район глава Перми Алексей Дёмкин анонсировал строительство фонтана на площади у ДК им. Гагарина.

Как отметил глава города, это место является визитной карточкой района и должно соответствовать своему статусу.

В 2023 году планируется приступить к реконструкции той части площади, где сейчас находится автопарковка и подход ко дворцу им. Гагарина.

Центральной точкой этой территории должен стать амфитеатр с фонтаном, который в зимнее время можно будет использовать как каток.

Выполнение работ запланировано на 2023-2024 годы. Реконструкцию площади у ДК им. Гагарина качестве подарка к 300-летию Перми будет проводить ООО «ЛУКОЙЛ – Пермнефтеоргсинтез».

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