В Пермском крае планируют достроить все проблемные дома

Фото: Правительство Пермского края.

В Пермском крае сейчас насчитывается 46 долгостроев. Обманутым дольщикам 19 домов уже выплачены компенсации на сумму более 1,8 млрд рублей.

Сейчас продолжаются работы на шести долгостроях – дома на ул. Толмачева, 15, ул. Кировоградской, 68а, в ЖК «Весна», на ул. Карпинского, 112а, ул. Декабристов, 97, ул. Кедровой, 18 в Култаево.

В скором времени строители приступят к достройке проблемного дома на ул. Юнг Прикамья в Кировском районе Перми.

«Мы нацелены на то, чтобы жилищный вопрос для людей решился как можно скорее. Поэтому прорабатываем вопросы, в том числе и о пересмотре решений с достройки на выплаты компенсаций. Наша работа полностью будет выполнена, когда в Пермском крае не останется ни одного обманутого дольщика», - отмечает глава региона Дмитрий Махонин.

Вопрос о завершении сложных долгостроев в Пермском крае решается совместно с федеральным Фондом развития территорий. Все проблемные дома, к строительству которых пока не приступили, находятся на стадии завершения проектирования или оценки госэкспертизы.

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