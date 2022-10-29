В Перми запустили вторую развязку на подъезде к Чусовскому мосту

Фото: Правительство Пермского края.

Движение на новой развязке в районе ул. Корсуньской запустили 29 октября. Это вторая из трех построенных транспортных развязок, ведущих к Чусовскому мосту.

«В течение ближайших дней рабочие завершат устройство лестничных сходов и специальных подъемников для маломобильных граждан. Это станет завершением работ на развязке», - сообщили в Министерстве транспорта Пермского края.

В минувший четверг, 27 октября, в Перми открыли проезд по путепроводу в районе ул. Цимлянской. На третьей развязке, у Пальников, работы продолжаются.

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