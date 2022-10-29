Фото: Министерство образования и науки Пермского края.

Стали известны имена победителей Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди учеников 9-11-х классов. Награждение состоялось в МДЦ «Артек».

Третий сезон конкурса стартовал в марте 2022 года. Участвовать в нем школьники начали, будучи учениками 8-10-х классов, а 1 сентября они перешли в 9-11-е классы. Творческий конкурс проходил по нескольким направлениям.

Победители «Большой перемены» стали 300 одиннадцатиклассников из полутора тысяч участников суперфинала. Ребята получат премию в размере 1 млн рублей и дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы. Кроме того, свой выигрыш они могут потратить на запуск стартапов.

Еще 300 учеников 9-10-х классов выиграли по 200 тысяч рублей.

Среди победителей конкурса «Большая перемена» в 2022 году оказались 15 школьников из Пермского края. Трое из них получат по 1 млн рублей.

«В новом статусе домой возвращаются Михаил Дулесов из школы №132 (Пермь), Ангелина Горохова из чусовской гимназии и учащаяся лицея №10 (Пермь) Алина Амирова. Они стали юными миллионерами», - поделились радостными вестями в Министерстве образования и науки Пермского края.

Обладателями премий размером по 200 тыс. руб. стали 12 учеников 9-10-х классов из Перми, Чусового и Чайковского.

Также пермская региональная команда «Большой перемены» вошла в ТОП-5 лучших среди 86 команд. Координатором команды выступает Алина Амирова. В качестве приза она сможет отправиться в путешествие в рамках программы развития молодёжного туризма.

Всего в финале конкурса «Большая перемена» в 2022 году Пермский край представляли 27 старшеклассников.

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