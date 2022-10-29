Маршрут №17 в Перми. Фото: Пермский транспорт.

В Перми обновленный маршрут автобуса №17 «Площадь Дружбы – Микрорайон Висим 2» запустили с 1 октября 2022 года, что привлекло на нем дополнительное число пассажиров в обоих направлениях.

На основании обращений жителей микрорайона Висим департамент транспорта администрации Перми принял решение об изменениях в движении автобусного маршрута №17 с 31 октября 2022 года.

«Изменения призваны сократить интервал движения и уменьшить загрузку автобусов, следующих до площади Дружбы», - пояснили в департаменте транспорта.

Вводятся укороченные рейсы маршрута №17 от площади Дружбы до перекрёстка с ул. Красногвардейской. Укороченные рейсы будут обозначены литерой «К» после номера маршрута.

Кроме того, автобусы от конечной остановки «Висим-2» по будням будут отправляться раньше – в 05:45.

Появятся дополнительные рейсы, привязанные к окончанию рабочих смен на крупных производственных предприятиях – в 16:00 и 16:10, а также с 17:00 до 20:00. Эти рейсы будут следовать от остановки «Улица 1905 года» по ул. Лифанова. Эти маршруты будут также обозначены соответствующей табличкой.

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