Фото: Яндекс Карты.

Напомним, ранее конкурсный управляющий ПАО «Мотовилихинские заводы» Андрей Береснев сообщил о проведении новых, третьих, торгов по продаже железнодорожной остановки «Славянова», которая входит в конкурсную массу должника.

Согласно информации из Единого федерального реестра сведений о банкротстве, в лот на продажу вошла одноэтажная кирпичная остановка площадью 183 кв. метра и земельный участок под ней площадь 4,8 тыс. кв. метров.

Как стало известно, покупателем лота стала дирекция по строительству сетей связи ОАО «РЖД», которое приобрело актив за 4,3 млн рублей. Начальная цена актива составляла 4,1 млн рублей, с 25 по 27 октября – 3,7 млн рублей. Торги прошли в форме публичного предложения.

Первый аукцион по продаже железнодорожной остановки «Славянова» был объявлен в середине декабря 2021 года, второй – весной 2022 года. Оба раза торги не состоялись из-за отсутствия заявок.

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