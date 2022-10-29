Преступление и наказание.

Ранее судимая 45-летняя жительница поселка Оверята Краснокамского округа сумела похитить денежные средства у 25 жителей России в размере около 221 тысячи рублей.

География ее преступных действий охватывает несколько регионов России – от Москвы и Московской области до Дагестана. Женщине предъявлено обвинение в совершении 27 фактов мошенничества.

Как пояснили в ГУ МВД по Пермскому краю, фигурантка уголовного дела отправляла запросы с различных сим-карт, чтобы узнать, к какой из них подключена услуга «Мобильного банка».

- Получив положительный ответ, с помощью полученных смс-паролей получала доступ к личным банковским кабинетам потерпевших, откуда похищала чужие накопления. Пытаясь запутать следствие, она делала неоднократные переводы сначала на различные банковские счета, оформленные на чужие имена, а уже затем на свое имя в электронной платежной системе «Киви-кошелек», - сообщили в краевом МВД.

В ходе обыска у обвиняемой в мошенниестве изъяли более 170 различных сим-карт. Кстати, ранее она уже имела большой опыт аналогичных махинаций. В ходе предварительного следствия обвиняемая возместила ущерб всем потерпевшим в полном объеме.

Следственный отделом ОМВД России по Краснокамскому городскому округу завершил расследование. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

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