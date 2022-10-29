В Соликамске обезвредили двух городских разбойников

Фото: СУ СК РФ по Пермскому краю.
Два жителя Соликамска в дневное время промышляли грабежом вещей у детей.
По сообщению Следственного комитета РФ по Пермскому краю, возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего и 18-летнего жителей Соликамска, подозреваемых в грабеже. За одни сутки они совершили два нападения
Днем 6 октября 2022 года 16-летний подозреваемый под угрозой применения насилия похитил у несовершеннолетнего куртку.
Через некоторое время на преступный промысел он вышел уже со своим 18-летним напарником. Увидев на улице двух других несовершеннолетних, под угрозой применения насилия, они отобрали у них мобильные телефоны.
Общий ущерб для потерпевших составил более 50 тысяч рублей. Подозреваемые в разбое распорядились похищенным имуществом по своему усмотрению.
«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы», - пояснили СУ СК России по Пермскому краю.
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