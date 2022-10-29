На Пермский край надвигаются мощные снегопады

Погода в Пермском крае.
Фото: архив "КП"
По информации Пермского ГИС центра, 30 октября 2022 года с Кольского полуострова в Пермский край ворвется циклон.
Циклон принесет мощные осадки в виде мокрого снега, местами переходящие в дождь. К утру понедельника, 31 октября, на юго-западе Пермского края в районе Чайковского может выпасть до 18-20 мм, на юге региона - до 10-15 мм.
На остальной территории Прикамья уровень осадков составит 3-10 мм, в Перми - 5-7 мм).
Будьте осторожны и внимательны, на юге края ожидается налипание мокрого снега на провода и деревья.
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