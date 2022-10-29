На дорогах Пермского края идет усиленная проверка водителей

Фото: Госавтоинспекция Прикамья.

На территории Пермского края с 28 октября проводятся сразу несколько масштабных профилактических мероприятий: «Опасный водитель», «Встречная полоса» и «Внимание, пешеход!».

Как пояснили в ГИБДД по Пермскому краю, автоинспекторы будут проверять водителей на предмет управления в состоянии алкогольного опьянения. Рейды пройдут в местах массового притяжения граждан, вблизи увеселительных заведений и мест отдыха.

«Если вам стало известно о случаях, нетрезвого вождения, просим сообщать в дежурную часть по телефону 102», - просят в краевой Госавтоинспекции.

В Пермском крае мероприятия продлятся до 30 октября 2022 годя включительно.

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