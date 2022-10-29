Командир танка из Пермского края погиб на Украине

ВС России. Фото: архив "КП"

О гибели танкиста на своей странице во «ВКонтакте» сообщил глава ЗАТО Звездный Александр Швецов.

Командир танка ефрейтор Сергей Чечкин погиб 11 октября при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции на Украине.

«Сергей - доброволец, принял решение участвовать в спецоперации и заключил краткосрочный контракт. Настоящий патриот своей страны! Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Сергея. Звёздный скорбит вместе с вами», - пишет Александр Швецов.

Глава ЗАТО Звездный рекомендовал Всем руководителям организаций, расположенных на территории муниципального образования, отменить все ближайшие развлекательные и увеселительные мероприятия.

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