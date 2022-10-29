ДТП на ул. Островского в Перми. Фото: архив "КП"

Напомним, в Перми около 18:20 на ул. Николая Островского в районе дома №76 произошло «странное» ДТП. По словам очевидцев, водитель легкового фургона сначала протаранил открытый торговый павильон на мини-рынке «Островский», где продавали арбузы и ягоды, а затем врезался в крытый павильон, повредив его. После этого он выехал на проезжую часть и протаранил микроавтобус.

В ГУ МВД России по Пермскому краю по поводу произошедшего ДТП сообщили, что 28 октября 2022 года водитель автомобиля ИЖ при выезде с прилегающей территории от дома №74 на ул. Николая Островского выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Форд Транзит».

В результате ДТП водитель отечественного автомобиля получил травму и был доставлен в больницу. Установлено, что он не имеет водительского удостоверения.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства автоаварии.

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