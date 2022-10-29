В последнем матче сезона «Звезда-2005» победила «Чертаново»

Фото: ЖФК "Звезда-2005" Пермь.

Пермская «Звезда-2005» завершила футбольный сезон в чемпионате России среди женских команд Суперлиги в Москве.

Футболистки из Перми победили «Чертаново» со счетом 1:0 (1:0). Единственный гол забила на 8-й минуте забила Илона Власенко.

По итогам сезона самый титулованный клуб в женском футболе страны занял необычно низкое для себя шестое место. Чемпионом страны за несколько туров до завершения чемпионата впервые в своей истории занял «Зенит» из Санкт-Петербурга. Следом за ним расположились столичные ЦСКА и «Локомотив». Четвертое место осталось за «Ростовом», пятое – «Чертаново».

«Сезон получился для нас очень сложным. Слава Богу, что он для нас закончился. Было много травм и обидных поражений. Наверное, произошло больше негативных событий, чем позитивных. В начале сезона надеялись, что попадем в первую тройку команд. Будем готовиться и оглядываясь назад постараемся не делать больше допущенных ошибок», - подвела краткий итог прошедшего сезона главный тренер «Звезды-2005» Елена Суслова.

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