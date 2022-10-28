Стало не очень понятно, куда из Перми зимой будут вывозить снег

И куда же теперь вывозить снег? Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми выпал обильный снег. Зимой его станет еще больше. А вот будет ли его куда вывозить?

По иску Пермской межрайонной природоохранной прокуратуры Ленинский районный суд Перми запретил ненадлежащим образом использовать для вывоза снега и льда из краевого центра снежную свалку «Голый мыс».

В это место традиционно свозили из города содержимое снегоуборочных машин.

Оказывается, еще 5 лет назад прокуратура протестовала против этого.

- Еще в 2017 году проверки показали нарушение экологических требований, - сообщили в Пермской межрегиональной природоохранной прокуратуре. - Однако до настоящего времени вопрос так и не был решен. Например, в прошлый зимний период в районе Голый мыс без надлежащей организации складировались снежно-ледовые образования. Длительное бездействие городской администрации стало основанием для обращения в суд.