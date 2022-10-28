В Перми водитель протаранил торговый павильон, а потом врезался в микроавтобус

ДТП произошло на улице Островского.
Фото: Анна Маркова
В Перми около 18.20 по улице Николая Островского в районе дома № 76 произошло странное ДТП. По словам очевидцев, водитель минифургона сначала протаранил открытый торговый павильон на минирынке «Островский», где продавали арбузы и ягоды, затем врезался в крытый павильон, повредив его, а после выехал на проезжую часть и протаранил микроавтобус.
На место тут же вызвали оперативные службы. Приехали «скорая», сотрудники ГИБДД и пожарные.
- Водитель это сделал намеренно, это было на моих глазах, - сообщил очевидец. - Возможно это разборки конкурентов.
В ГУВД по Пермскому краю подробности происшествия пока не сообщили, информация проверяется. Мы опубликуем ее, как она появится.
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