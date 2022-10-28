Житель Прикамья сбросил приятеля со второго этажа бани, а затем добил

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Чусовом состоялся суд с участием присяжных заседателей. Судили 53-летнего местного жителя. Представители общественности вынесли вердикт о том, что он повинен в смерти своего приятеля.

- В ночь на 8 ноября четыре года назад он распивал спиртное со своим знакомым, - рассказали подробности следователи СУ СКР по Пермскому краю. - Поссорившись с ним, он столкнул его со второго этажа бани, а затем стал избивать кулаками и ногами.

Потерпевшего доставили в больницу, где на следующий день он скончался.

Суд приговорил виновного к 9 годам колонии строгого режима.