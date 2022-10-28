Водителя внедорожника, сбившего переходившего на зеленый свет пермяка, оштрафовали на 100 тысяч

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Это ДТП произошло в марте этого года в самом центре Перми – в районе дома на Комсомольском проспекте, 87.

- Водитель автомобиля «Рено Дастер» выехал на запрещающий сигнал светофора и допустил наезд на пешехода, - изложили суть дела в краевой прокуратуре. - Потерпевшему были причинены травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью. Но водитель покинул место аварии, не оказав помощь пострадавшему.

Как сообщили в прокуратуре, Свердловский районный суд приговорил виновного к штрафу в размере 100 тысяч рублей. А также лишил его прав на 2 года 6 месяцев и взыскал компенсацию морального вреда в пользу потерпевшего.