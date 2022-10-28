Пермь оказалась в лидерах среди городов России по новизне трамвайных вагонов

За три года на модернизацию трамвайной сети будет направлено 16,3 млрд руб. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми один из самых обновленных трамвайных парков в России. Такие данные основаны на рейтинге, проведенном среди 20-ти крупных городов страны. Пермь заняла третье место, пропустив вперед лишь Москву и Казань.

Серьезные изменения в лучшую сторону в городском трамвайном парке происходят не первый год. За последнее время количество новых вагонов заметно увеличилось, пермяки и гости города оценили комфорт «Льва» и «Львенка». Эксперт в сфере транспорта Андрей Киреев отметил в исследовании, что средний возраст трамваев в Перми - 15,7 лет.

У наши ближайших соседей Ижевска и Екатеринбурга трамвайный парк старше пермского почти вдвое - 38 и 37 лет. На самых «пожилых» трамваях ездят жители Волгограда – средний возраст трамваев там 40 лет.

Сейчас по городским улицам ходят 148 трамвайных вагонов, 24 были куплены за последние три года. До этого парк трамваев обновлялся лишь в 2011 году.

Не остается без внимания и содержание сети трамвайных путей. За последние 5 лет капитально отремонтировано 9,3 км одиночного пути из 109 существующих, регулярно проводится текущий ремонт. Два года назад для этого была приобретена новая путеремонтная машина.

Недавно был одобрен инвестиционный проект по развитию транспортной инфраструктуры Перми с 2022 по 2025 год. За три года на модернизацию трамвайной сети будет направлено 16,3 млрд руб.

В Минтрансе Пермского края рассчитывают на эти средства купить 44 новых трамвайных вагона, отремонтировать 35 км трамвайных путей, инвестировать в реконструкцию депо «Балатово» в 2022-2024 годах и модернизацию семи тяговых подстанций.