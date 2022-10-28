Экипаж авиарейса Москва-Пермь сообщил о технических проблемах во время полета

Фото: архив «КП»

Экипаж самолета А-320, который выполнял ночной рейс из Москвы до Перми, доложил о проблемах с наддувом кабины. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

В 04:30 по пермскому времени капитан воздушного судна запросил набор эшелона FL-180, то есть системы, которая создает комфортную атмосферу на борту, несмотря на перепады атмосферного давления. Через три минуты система восстановилась, и самолет смог продолжить полет до аэродрома назначения.

Рейс выполняла авиакомпания «Сибирь». Самолет успешно приземлился в аэропорту Большое Савино.

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