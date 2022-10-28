Фото: МЧС по Пермскому краю.

По информации МЧС по Пермскому краю за сутки, 27 октября 2022 года, на территории Прикамья произошло 10 пожаров: 6 пожаров – в Перми; по 1 пожару – в Ильинском, Соликамском, Березниковском и Пермском округах.

Основными причинами возникновения пожаров стали: неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

«На пожарах погибших нет, несколько человек получили травмы», - сообщили в краевом МЧС.

Очаги загораний за сутки 27 октября: жилые дома - в Мотовилихинском районе Перми и Пермском районе; дощаное строение - в Орджоникидзевском районе Перми; неэксплуатируемые строения - в Березниковском и Ильинском округах; автомобиль - в Кировском районе Перми; мусор - в Дзержинском районе Перми; производственные здания - в Соликамском округе и Свердловском районе Перми; складское здание - в Мотовилихинском районе Перми.

По информации краевого МЧС, в целях стабилизации обстановки с пожарами 27 октября 2022 года на территории региона 161 профилактическая группа в составе 343 человек осуществили 1543 обходов объектов проживания граждан, проинструктировали мерам пожарной безопасности 3947 человек, распространили 3186 памяток.

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ!

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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