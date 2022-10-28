Пермяки стали чаще звонить близким

Фото: Евгения ГУСЕВА

Специалисты МТС проанализировали на основе Big Data обезличенные данные по голосовому трафику в период с 1 сентября по 15 октября 2022 года. Продолжительность разговоров пермяков в конце сентября выросла на 9% и суммарно составляет 15,2 минут в сутки.

В топ регионов Урала, которые любят поговорить подольше, вошли Курган (18,4 минуты в день) Челябинск (17,8 минуты в день) и Оренбург (16,2 минут в день). Самыми немногословными оказались жители Екатеринбурга (14,8 минут в день).

Количество разговоров на человека в регионе увеличилось на 2%. В среднем, на последней неделе сентября пермяки совершали по семь звонков в день. Это совпадает с общероссийскими тенденциями: в целом жители страны стали больше разговаривать по телефону.

Мужчины стали проводить за телефонными разговорами больше времени. Традиционно более «говорящими» абонентами считаются женщины, в начале сентября на них приходилось 60% от всех голосового трафика, сейчас — 51%.