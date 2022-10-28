ИГЖН Пермского края назвала лучшие и худшие управляющие компании региона

Работу УК оценивали по многим показателям.
Фото: Андрей АБРАМОВ
Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края опубликовало в своем сообществе в «ВКонтакте» рейтинг лучших и худших УК региона. Оценивалась работа управляющих компаний, в ведомстве которых находятся многоквартирные дома, за третий квартал года.
В рейтинг вошло 344 УК. Первое место в нем заняла управляющая компания ООО «СМУ №2 Сатурн-Р», второе поделили 45 УК, набравшие одинаковое количество баллов. Худшими признали ООО «УК «РЭУ-1», ООО «УК «Регион Чусовой» и ООО «ДМУК».
Уточним, качество работы управляющих компаний оценивалось по количеству проведенных проверок, нарушений, постановлений о привлечении к административной ответственности, полноте информации в ГИС ЖКХ. Добавить баллов в свою «копилочку» УК могли с помощью участия в конкурсах профмастерства, добровольной сертификации, повышения квалификации работников и участия в реализации государственных и муниципальных программ по благоустройству дворовых территорий, оборудованию детских и спортивных площадок и т.д.
- Рейтинг помогает жителям оценить надежность своей управляющей компании, сравнить результаты ее деятельности с другими УК. Люди должны видеть, как работает и насколько эффективна их управляющая компания, и при необходимости сделать выбор в пользу лучшей УК, - отметил начальник ИГЖН ПК Александр Евсюков. - Для УК рейтинг - это мотивация для улучшения качества работ и услуг, а также стимул для развития конкуренции на рынке ЖКХ.
Более подробно рейтинг можно изучить на сайте инспекции, а также на портале «Управляем вместе».
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