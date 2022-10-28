Глава Пермского края подписал указ о создании в регионе агентства по делам молодежи

Фото: архив "КП"

Глава Пермского края Дмитрий Махонин издал указ о создании краевого агентства по делам молодежи. Новое ведомство наделят функциями регионального министерства по туризму и молодежной политике по части молодежных дел. Министерство отныне будет курировать только вопросы по туризму.

Соответствующий указ (документ №102) был опубликован 27 октября. В тот же день он вступил в силу. Регистрационные процедуры предписано провести в течение двух месяцев. В течение месяца должны разработать правовой акт по установлению предельной штатной численности и фондов должностных окладов агентства и министерства.

Уточним, Дмитрий Махонин анонсировал оптимизацию еще в сентябре, правда, с более поздним сроком реализации – с начала 2023 года.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru