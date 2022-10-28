Эвакуирован один из корпусов Пермского педуниверситета

Фото: ПГГПУ

В Перми эвакуировали четвертый корпус педагогического университета. Информацию об этом «КП-Пермь» сообщили в региональном минтербезе.

На первом этаже был обнаружен забытый рюкзак. По правилам безопасности, запрещено трогать оставленные вещи. В подобной ситуации нужно вызывать полицию.

«Руководство вуза приняло правильное решение — эвакуировать студентов и персонал, как положено по инструкции», — отметили в ведомстве.

Сотрудники Росгвардии провели проверку. Выяснилось, что это был студенческий рюкзак, и ничего жизни и здоровью людей не угрожает.

Напомним, что в одной из школ Пермского края недавно произошло ЧП. Неизвестный ворвался с ножом, но сотрудникам Росгвардии удалось скрутить его и предотвратить трагедию.

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