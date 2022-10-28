У скандальной высотки на Горького, 86 в Перми уберут 4 этажа

Слушания по делу о снижении этажности в новостройке прошли в открытом формате. Фото: Иван Макеев

26 октября в администрации Свердловского района состоялись публичные слушания о сокращении этажности высотного дома на ул. Горького, 86. Заявление об установлении на своем участке подзоны в 14 этажей направила в пермскую комиссию по землепользованию и застройке компания-застройщик ООО «СЗ „М. Горького 86“». Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», участники слушаний, жители соседнего дома по ул. 1-я Красноармейская, 5, сокращение высоты новостройки поддержали.

Напомним, на Горького, 86 возводится двухподъездный жилой комплекс в 11 и 18 этажей. Несмотря на принятое решение снизить высоту, в доме, где уже выстроили 14 этажей, продолжаются работы по возведению. Гендиректор СЗ «М. Горького 86» Елена Никишина прокомментировала изданию, что дом строится в соответствии с проектной документацией, но от более подробных пояснений отказалась.

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