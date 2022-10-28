Должника по алиментам поймали в пермском аэропорту

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Житель Краснокамска, задолжавший сыну 250 тысяч рублей, был объявлен в исполнительный розыск. Об этом сообщили в УФССП по Пермскому краю.

Каждый месяц мужчина должен был переводить своему 10-летнему ребенку четверть доходов, однако свои родительские обязанности он не исполнял, финансово семье не помогал. Также должник по месту регистрации не проживал и скрывался от приставов.

В ходе розыскных мероприятий выяснилось, что на имя должника оформлен билет на авиарейс, прибывающий в Пермь из другого региона. В назначенный день приставы встретили его в аэропорту Большое Савино и доставили в подразделение ведомства для дачи пояснений.

Узнав, что ему грозит арест, мужчина сразу оплатил всю сумму долга. Затем в УФССП пришла его бывшая жена и отозвала исполнительный документ. Экс-супруги договорились о добровольной уплате алиментов без участия судебных приставов.

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