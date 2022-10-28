Из Елани домой отправили мобилизованных пермяков с гепатитом С

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Из учебного центра в Елани в Пермский край вернули нескольких мобилизованных с гепатитом С. Об этом сообщили в региональном ОНФ. Решение об отмене призыва было принято после того, как они сдали анализы и подтвердили диагноз.

Также отсрочку от мобилизации получил отец-одиночка из Чайковского. Дома у него остался годовалый сын, за которым некому было ухаживать.

«Частичная мобилизация идет более месяца, поэтому большая часть обращений поступает уже из учебных центров Тюмени и Елани. Не все успели вовремя подготовить документы, чтоб доказать свое право на отсрочку», — заявили в ОНФ Пермского края.

В Прикамье центр содействия ошибочно мобилизованным оказал помощь уже 52 гражданам и их семьям. Также было принято около 2 тысяч обращений, из которых 1,3 тысячи — консультации.

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