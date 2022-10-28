Пермский марафон станет частью Кубка России

Фото: Алексей Дёмкин/Телеграм

Пермский марафон повышает свой статус. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Перми Алексей Дёмкин.

- Всероссийская федерация легкой атлетики рекомендовала провести следующий Кубок России по полумарафону в Перми, в рамках нашего марафона, - отметил мэр.

Сейчас министерство спорта РФ должно включить пермский марафон в Календарь официальных стартов на 2023 год.

- Это будет означать, что наше мероприятие на дистанции полумарафона будет иметь статус Кубка России, - отметил Дёмкин. - Это позволит привлечь для участия больше знаменитых спортсменов и добавить событию зрелищности и престижа.

Несколько любопытных фактов о традиционно легкоатлетическом кроссе, собранных пабликом «Пермь 300. Готовимся к юбилею вместе!» ВКонтакте: 1 – 2022 год - рекордсмен по количеству зарегистрированных: был побит абсолютный рекорд по количеству участников - свыше 11 тысяч. В 2019-м их было свыше 10 тысяч человек, в 2018-м - чуть более 8 тысяч. В первый год набралось чуть более 6 тысяч человек.

2 – мужчины принимают участие активнее. Так, в 2018 и 2019 году было 54% участников-мужчин и 46% - женщин. В 2022-м зарегистрировалось 23 903 мужчин и 19 500 женщин.

3 - количество зарегистрированных и тех, кто финиширует отличается. 2019 год единственный, когда не финишировало практически одинаковое количество мужчин и женщин (460 и 434). В остальные года медали получило гораздо больше участников-мужчин.

4 - самым «успешным» по количеству финишировавших можно назвать 2017 год - 90,48% участников.

5 - женщины реже участвуют, но чаще добегают до финиша: количество женщин-участниц за 5 лет не сильно уступает количеству мужчин – 19 500 против 23 903 - примерно 44,93%. При этом 45,5% участников - женщины, которые добежали до финиша (17 500 против 20 964). За все годы марафона до финишной черты не добежали 2 000 женщин и 2 939 мужчин.

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