Пермь в тройке по новизне трамваев и низкопольности

Фото: Алексей Дёмкин/Телеграм

Пермь вошла в тройку по новизне трамваев и низкопольности в рейтинге самых крупных трамвайных систем России. Данный показатель оценивался в 20 городах. Столицу Прикамья опередили Москва и Казань.

В исследовании отмечают, что многие города начали возрождать трамвайный парк.

- Пермь же развитием электротранспорта занимается последние несколько лет, - отметил глава города Алексей Дёмкин. - Значительно обновлен подвижной состав, отремонтированы наиболее изношенные участки путей, построена новая ветка по улице Революции. И мы не останавливаемся на достигнутом.

В рамках реализуемой совместно с краевыми властями концессии в городе планируется обновить 35 километров трамвайных путей и контактной сети. Также закупят 44 новых трамвая, проведут реконструкцию трамвайного депо «Балатово» и проведут модернизацию 7 тяговых подстанций. Данные работы начнутся в 2023 году.

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