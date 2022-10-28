12 раз судимая пермячка ограбила пенсионерку ради духов и халата

Фото: архив "КП"

У жительницы Куеды, как в рекламе известного маркетплейса, были не просто руки, а руки-загребуки. 12 раз она привлекалась к уголовной ответственности. И вновь оказалась на скамье подсудимых за неправомерные действия.

Работать рецидивистка не хотела, ей проще было украсть. Наблюдая за домом 90-летней соседки, она вычислила, когда приходит почтальон, чтобы доставить женщине пенсию.

В час икс злоумышленница наведалась в гости аккурат после ухода работника почты. И совсем не церемонясь с хозяйкой, выхватила у нее из рук часть денег – около 7 тысяч рублей. А потом отправилась в магазин – ей очень хотелось порадовать себя новыми духами, сумочкой и халатом. Сказано – сделано. На оставшиеся деньги решила купить спиртное, но не успела - ее задержали.

В суде женщине пришлось отвечать сразу по двум делам. Как выяснилось позднее, рецидивистка успела «отметиться» еще у одной соседки. Она пришла к ней одолжить денег для покупки еды и алкоголя, но получила отказ. Выходя из дома в расстроенных чувствах, совершенно «случайно» прихватила с собой мобильник хозяйки, что лежал на лавке.

Куединский районный суд признал 60-летнюю женщину, ранее 12 раз привлекаемую к уголовной ответственности, виновной в совершенных преступлениях – грабеж и кража. Ей назначили 2 года 6 месяцев лишения свободы условно.

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